Муромлянин убил знакомого, а затем расчленил тело

Жителя Муромского района обвиняют в убийстве, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По версии следствия, он, будучи пьяным, нанес знакомому неустановленное количество ударов в голову неустановленным предметом, что повлекло его смерть на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления, мужчина расчленил тело жертвы и вывез его. Кроме того, в 2020 году муромлянин, вынося мусор, нашел пакет, в котором обнаружил предметы со взрывчатыми веществами метательного действия, после чего присвоил их себе и поместил на хранение сначала в сарай многоквартирного дома по месту своего жительства, затем в квартиру, где он проживал.

Судебное заседание по делу для разрешения вопроса по мере пресечения на стадии рассмотрения дела назначено на 13 декабря.