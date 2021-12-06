В Москве осудили нападавших на вышки сотовой связи во Владимирской области

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу о нападениях на салоны сотовой связи в Московской и Владимирской областях. Как сообщила прокуратура Московской области, в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях Георгий Куку, Александр Ротарь, Антон Алькинский осуждены по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

В суде установлено, что Куку, Ротарь и Алькинский, действуя в составе организованной преступной группы, а в дальнейшем банды, совершили в Московской и Владимирской областях ряд нападений на салоны сотовой связи, откуда похитили имущество на общую сумму свыше 5 миллиона рублей. Кроме того, в квартире Алькинского, расположенной в городском округе Павловский Посад Московской области, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты боеприпасы.

Суд приговорил Куку к 14 годам лишения свободы, Ротаря – к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, Алькинского – к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из мест заключения. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.