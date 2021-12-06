Жительница Александровского района накопила больше 280 тысяч рублей транспортного налога

На принудительном исполнении в отделении судебных приставов Александровского района находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина длительное время не выплачивала транспортный налог, накопив долг свыше 280 тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали зарегистрированное за ней имущество: 1/3 доля квартиры, земельный участок площадью 1910 кв. м., а также два нежилых помещения площадью свыше 110 и 270 кв. м. Кроме этого, ей ограничили выезд из страны.

Не желая терять недвижимое имущество, женщина рассчитались с долгом полностью, однако, из-за просрочки ей также пришлось заплатить исполнительский сбор.