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Общество6 декабря 2021 15:42

Жительница Александровского района накопила больше 280 тысяч рублей транспортного налога

Пришлось наложить арест на недвижимость женщины
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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На принудительном исполнении в отделении судебных приставов Александровского района находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина длительное время не выплачивала транспортный налог, накопив долг свыше 280 тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали зарегистрированное за ней имущество: 1/3 доля квартиры, земельный участок площадью 1910 кв. м., а также два нежилых помещения площадью свыше 110 и 270 кв. м. Кроме этого, ей ограничили выезд из страны.

Не желая терять недвижимое имущество, женщина рассчитались с долгом полностью, однако, из-за просрочки ей также пришлось заплатить исполнительский сбор.