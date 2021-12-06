Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 15:18

На Владимирскую область надвигается снегопад

В МЧС просят жителей быть аккуратными
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 7 декабря во Владимире и по области ожидается выпадение сильного снега. Температура воздуха -4 градуса. К 21 часу ожидается дождь и потепление до 0.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Жителям рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.