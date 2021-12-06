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Общество6 декабря 2021 14:16

Во Владимире от коронавируса привилось более 153 тысяч человек

Столько жителей областного центра сделали первую прививку от covid-19
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 6 декабря первым компонентом вакцины привились 153360 человек, причем из их числа 138058 владимирцев уже прошли полный курс вакцинации.

Всего же для достижения 80-процентного показателя в столице региона необходимо привить 230113 взрослых из 287641 человека. В настоящее время привито уже более 66 процентов от планового показателя.

Примечательно, что это на четыре процента выше среднеобластного показателя. Причем во Владимире на сегодняшний день привиты от коронавируса 59,6 процентов жителей в возрасте старше 60 лет.