В Александрове ликвидирован пожар в многоквартирном жилом доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 10.32 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: улица Королева, 9.

На место ЧП были направлены 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. По приезду выяснилось, что одна из квартир полна дыма. Звено газодымозащитников направилось на разведку и ликвидировало возгорание. К счастью, пожар оказался небольшим — выгорели вещи и мебель на площади 1 квадратный метр, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.