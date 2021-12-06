Во Владимире Рождественская ярмарка возвращается в центр города

Официально возвращение Рождественской ярмарки, вынесенной за пределы Соборной площади несколько лет назад, в мэрии областного центра официально пока не подтверждают, однако и опровержений тоже не дают.

Как сообщил наш источник в мэрии Владимира, действительно сейчас на «Соборке» ведется подготовка к открытию ярмарки.

- Проводятся работы по установке домиков-шале и аттракционов. Планируется, что об открытии Рождественской ярмарки будет объявлено позже, - уточнил наш источник в администрации столицы региона.

Напомним — убрать Рождественскую ярмарку власти решили после недовольства горожан, которые посчитали, что круглосуточное нахождение на Соборной площади бутафорских домиков, прилавков и аттракционов превратило центр города в склад. После этого арт-объекты и прочие элементы ярмарки были разбросаны по всему Владимиру.

Наши источники в мэрии заметили, что на сегодняшний день «удалось договориться» по поводу ее возвращения на прежнее место.

Очевидно, об открытии объекта официально объявят ближе к новогодним праздникам.