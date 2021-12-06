Во Владимирской области финансирование на ремонт дорог планируют увеличить в два раза

Владимирская область вошла в число самых активных участников проекта «Народная программа». От 33 региона поступило более 70 тысяч предложений и инициатив. Более трети касаются ремонта дорог и тротуаров в городах и поселках, а также благоустройства территорий. И особое внимание – к вопросам здравоохранения.

- На ремонт местных дорог изначально планировали направить около 700 миллионов рублей. Но учитывая четкий запрос от населения, планируем увеличить объем средств вдвое. Кроме того, в апреле перезапустим «горячую линию», чтобы граждане могли помогать нам контролировать ход ремонтных работ. Я тоже буду следить за тем, как справляются власти и подрядчики, - написал врио губернатора Александр Авдеев в социальных сетях.

Кроме того, чаще всего жители просили освободить больницы от временных ковидных госпиталей. Сейчас идет подготовка к строительству спецгоспиталя на территории Областной клинической больницы. В течение месяца должны приступить к строительству, чтобы здание ввести в эксплуатацию в 2022 году.