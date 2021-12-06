В Меленках присяжные признали виновным мужчину, зарезавшего своего знакомого

Меленковский районный суд вынес приговор 58-летнему мужчине. Ранее, 16 ноября, коллегия присяжных заседателей признала его виновным в совершении убийства.

Установлено, что вечером 7 июля прошлого года он и его знакомый находились в доме по месту жительства подсудимого в деревне Тургенево, где распивали спиртные напитки.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый начал избивать знакомого руками и ногами. После чего взял нож и нанес несколько ударов в жизненно-важные органы. Мужчина скончался от ножевых ранений и острой кровопотери через непродолжительное время на месте происшествия.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишении свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона рублей и материального вреда в размере более 80 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.