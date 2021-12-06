Около пяти тысяч старшеклассников Владимирской области написали итоговое сочинение.

Итогового сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В 2021-2022 учебном году было определено пять открытых тематических направлений сочинения: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии − спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание − вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) − про меня», «Кому на Руси жить хорошо? − вопрос гражданина».

Общая продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут, для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения была увеличена на 1,5 часа.

В департаменте образования уточнили, что результат итогового сочинения как допуск к ГИА-11 действителен бессрочно. Результаты экзамена при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны в течение четырёх лет, следующих за годом написания сочинения.

Выпускники прошлых лет, готовые повторно участвовать в написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется