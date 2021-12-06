Александр Авдеев предлагает снести лишние этажи проблемного дома в Коммунаре

В областной администрации прошло рабочее совещание по вопросам восстановления во Владимирской области прав участников долевого строительства.

- По ряду объектов есть решения по срокам и стоимости. Но есть и такие объекты, где ситуация заходит в тупик. Нужно всем вместе признать сложности, честно поговорить с дольщиками и застройщиками, найти пути решения. Вопрос с обманутыми дольщиками должен быть полностью закрыт в 2023 году, - отметил врио губернатора Александр Авдеев.

Одним из самых громких является дело о доме с лишними этажами в Коммунаре. Изначально проблему планировалось решить путём утверждения проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия. Проект разработан, однако до сих пор не согласован Минкультом РФ. При этом срок восстановления прав людей истекает уже в этом году.

- Считаю, что самый реальный и правильный способ – застройщику признать свою ошибку и демонтировать лишние этажи. Готов лично поучаствовать в выборе технологической методики. Параллельно с Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, которая подала судебный иск для приведения постройки в соответствие, нужно готовить коллективный иск от самих дольщиков – суд его рассматривает в особом порядке, − предложил Александр Авдеев.