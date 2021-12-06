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Общество6 декабря 2021 10:30

В Центральном парке открытие детской площадки отложили на неопределенный срок

Резиновое покрытие не успело высохнуть
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Жители Владимира в ближайшее время не смогут попасть на площадку в Центральном парке, которую начали монтировать вместо старой снесенной.

Дело в том, что подрядчик не успел закончить ремонтные работы. Все игровые элементы вывезли, участок засыпали песком, площадку заасфальтировали. А вот резиновое покрытие не успело просохнуть. Когда откроют площадку, неизвестно.

Площадка рассчитана на детей в несколько возрастных категориях. Для детей 6-12 лет установили комплекс с веревочными и винтовыми элементами и горка-труба, для детей 3 – 6 лет поставили отдельный игровой комплекс с горками и качелями.

Детскую площадку обустраивают на спонсорские средства.