Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 10:14

В Коврове восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и мусоровозом

ДТП случилось в полдень 6 декабря на улице Гагарина
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 12.00 на улице Гагарина автобус «ПАЗ», следовавший по городскому маршруту, столкнулся с мусоровозом.

По предварительной информации, ковровчанин, сидевший за рулем автобуса, не уступил дорогу грузовику. В результате сам водитель «ПАЗа» и семь его пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте, обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация уточняется.