В Коврове восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и мусоровозом

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 12.00 на улице Гагарина автобус «ПАЗ», следовавший по городскому маршруту, столкнулся с мусоровозом.

По предварительной информации, ковровчанин, сидевший за рулем автобуса, не уступил дорогу грузовику. В результате сам водитель «ПАЗа» и семь его пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте, обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация уточняется.