Во Владимирской области самый высокий урожай сои

фото владимирского Россельхозцентра

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра получили итоговые результаты урожайности сои с экспериментальных делянок в Юрьев-Польском районе. И они оказались впечатляющими. Речь идёт фактически о новом достижении. Тем более что для нашего региона соя – культура не совсем привычная. На экспериментальных полях во Владимирской области её возделывали впервые.

Результаты учёта биологической урожайности таковы: Сорт Мезенка – 28,1 ц/га, влажность зерна 15%; сорт Осмонь – 29,7 ц/га, влажность зерна 15%; сорт Свапа – 32 ц/га, влажность зерна 16%; сорт Зуша – 31,4 ц/га, влажность зерна 17%; сорт Командор – 30,1 ц/га, влажность зерна 15%; сорт Амазонка – 34,5 ц/га, влажность зерна 18%.

– По ГОСТу влажность должна быть 12%. Этот показатель у нас чуть выше, поскольку сроки сева в этом году были сильно смещены из-за дождей. Сою в Юрьев-Польском районе сеяли 26 мая, а убрали 11 октября. Кроме того, летом сельхозпредприятия работали практически в экстремальных условиях: как раз в период вегетации растений во всех районах сложились засушливые условия, – объясняет руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Как говорят в компании, предоставившей семена для опытов, владимирские показатели в этом году одни из самых хороших по Центральному федеральному округу.

– Наша цель – помочь сельхозтоваропроизводителям заготовить качественные корма собственными силами: чтобы все необходимые составляющие они не закупали, а производили сами с высокой рентабельностью. Соевые продукты в рационе сельскохозяйственных животных необходимы, поэтому к технологиям возделывания сои аграрии проявляют большой интерес, – отмечает Марина Олимова.

В продолжение этой перспективной темы владимирский филиал Россельхозцентра запланировал провести на своей площадке обучающий семинар для агрономов области, посвящённый возделыванию сои. Он намечен на 9 декабря