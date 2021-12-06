В Гусь-Хрустальном сотрудникам предприятия просрочили выплату зарплаты

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Гусь-Хрустального провело проверку в отношении МУП «Спецпредприятие».

Как выяснилось в ходе проверки, в организации работают 55 человек, и заработную плату они получают каждое 25 и 10 число месяца. Однако по состоянию на 17 ноября зарплату за октябрь работники «Спецпредприятия» не получили.

В результате на директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Причем с учетом того, что подобная ситуация произошла здесь не впервые, дело возбудили по статье «Невыплата заработной платы лицом, уже подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение».

Также руководству предприятия было внесено представление, по результатам рассмотрения которого деньги сотрудники организации получили полностью.