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Общество6 декабря 2021 7:30

В Коврове пока не принято решение о повышении стоимости проезда в троллейбусах

Говорить об окончательной цене на проезд в 2022 году еще рано
Алексей КОТМЫШЕВ
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Ранее появились сообщения о том, что в городе оружейников стоимость проезда на электротранспорте будет повышена с 23 до 27 рублей днем и до 32 рублей ночью ( в Коврове давно уже действует двойной тариф на проезд в троллейбусе).

Однако в горадминистрации Коврова заверили, что в настоящее время сохраняется существующий порядок вещей.

- Тариф еще не утвержден. Заседание департамента цен и тарифов было, но решений не принято, - сообщила официальный представитель администрации Коврова Мария Мельникова.

При этом в мэрии города оружейников отметили, что стоимость проезда, скорее всего, действительно повысят, но насколько именно — сказать сейчас однозначно нельзя.

В самом департаменте цен и тарифов Владимирской области также заверили, что решений по Коврову еще не имеется.

- О том, что стоимость проезда в троллейбусах вырастет до 27 рублей, говорить преждевременно. Сейчас происходит процесс согласования с городскими властями, - рассказал наш источник в департаменте.

Так что пока ковровчанам беспокоиться рано. Кстати, во Владимире тоже еще не принималось решение о повышении стоимости. Планируется, что это произойдет не раньше февраля.