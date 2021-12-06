В Коврове пока не принято решение о повышении стоимости проезда в троллейбусах

Ранее появились сообщения о том, что в городе оружейников стоимость проезда на электротранспорте будет повышена с 23 до 27 рублей днем и до 32 рублей ночью ( в Коврове давно уже действует двойной тариф на проезд в троллейбусе).

Однако в горадминистрации Коврова заверили, что в настоящее время сохраняется существующий порядок вещей.

- Тариф еще не утвержден. Заседание департамента цен и тарифов было, но решений не принято, - сообщила официальный представитель администрации Коврова Мария Мельникова.

При этом в мэрии города оружейников отметили, что стоимость проезда, скорее всего, действительно повысят, но насколько именно — сказать сейчас однозначно нельзя.

В самом департаменте цен и тарифов Владимирской области также заверили, что решений по Коврову еще не имеется.

- О том, что стоимость проезда в троллейбусах вырастет до 27 рублей, говорить преждевременно. Сейчас происходит процесс согласования с городскими властями, - рассказал наш источник в департаменте.

Так что пока ковровчанам беспокоиться рано. Кстати, во Владимире тоже еще не принималось решение о повышении стоимости. Планируется, что это произойдет не раньше февраля.