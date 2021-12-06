Во Владимирской области 6 декабря коронавирус диагностирован у 310 человек

Во Владимирской области 6 декабря лабораторно подтверждено 310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

65 случаев во Владимире, 38 - в Ковровском, 37 - в Муромском, 36 - в Гусь-Хрустальном районах. 18 заболевших в Александровском, 17 - в Кольчугинском, по 14 - в Петушинском, Вязниковском и Суздальском районах, 12 - в Юрьев-Польском, по 8 заболевших в Меленковском и Камешковском, по 7 - в Киржачском и Собинском районах, 6 - в Судогодском, 4 - в Селивановском, 3 - в Гороховецком, 2 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 313 случаев заболевания (17 313 сл. в г. Владимире, 8563 сл. в Гусь-Хрустальном, 8248 сл. о. Муром, 6772 сл. в Ковровском, 3768 сл. в Александровском, 3686 сл. в Петушинском, 3098 сл. в Юрьев-Польском, 3179 сл. в Вязниковском, 3183 сл. в Кольчугинском, 3107 сл. в Суздальском, 2475 сл. в Собинском, 2529 сл. в Киржачском, 1881 сл. в Меленковском, 1794 сл. в Гороховецком, 1561 сл. в Камешковском, 1315 сл. в Селивановском, 1037 сл. в Судогодском, 804 сл. в г. Радужном).