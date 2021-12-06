Владимирская область занимает пятое месте по России по доле соискателей-пенсионеров

Почти 50 тысяч резюме от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет) зафиксировано в ноябре 2021 года на hh.ru. Это 1,4 процента от общего числа активных соискателей в России.

Наиболее заинтересованные в работе пенсионеры-соискатели проживают в Ленинградской области (2,2%), Московской области (2%), Калининградской области и Санкт-Петербурге (по 1,8%). Во Владимирской области на соискателей пенсионного возраста в ноябре пришлось 1,7% резюме – это 5 место в стране. Примерно две трети таких соискателей – мужчины.

Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%).

В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.