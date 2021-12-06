Жители Владимирской области стали меньше пользоваться гаджетами

Сегодняшнюю жизнь сложно представить без компьютера или смартфона, оснащенного выходом в интернет. Эти данные подтверждаются материалами выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, который провел Владимирстат.

В 2020 году во Владимирской области на 100 домохозяйств в среднем приходилось по 250 мобильных телефонов, смартфонов или iPhone. В 2015 году - 258, в 2016 году - 247, в 2017 году - 251, в 2018 году - 256, в 2019 году - 254.

В прошлом году на 100 домохозяйств приходилось по 115 компьютеров (включая портативный). В 2015 году - 110, в 2016 году - 97, в 2017 году - 110, в 2018 году - 114, в 2019 году - 119.