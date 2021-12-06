Владимирских школьников приглашают на олимпиаду технического творчества

Городская Олимпиада технического творчества приглашает будущих инженеров, увлеченных конструкторов. Участвовать могут ребята от 9 до 14 лет. Олимпиада проходит с 13 по 17 декабря в МАУДО «ДДюТ г. Владимира». (ул. Мира, д.8) по предварительной регистрации. Каждый участник выбирает 3 направления в своей возрастной категории и проходит отборочные испытания. Техническое моделирование, конструирование, судомоделирование, автомоделизм, робототехника и программирование - максимум на каждом направлении можно будет набрать 30 баллов. Финальное испытание пройдет 17 декабря с 14.00 до 16.00 часов и будет включать теорию и практику по сборки модели с использованием набора конструктора.

Оценивать работу участников будут эксперты, педагоги отдела технического творчества МАУДО «ДДюТ г. Владимира», а завершится олимпиада церемонией награждения в 17.00. Победители и призёры получат дипломы управления образования администрации Владимира, а участники - сертификаты. Уточнить подробности можно по телефону 36-55-61.