В Юрьев-Польском в доме загорелся пол

В 23.19 5 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Юрьев-Польский, ул. Рачкова, д. 1А.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений в доме был дым. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр. Тлел пол у печки. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.