Во Владимирской области создана областная ассоциация классных руководителей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Необычное мероприятие под названием «Самый классный классный» состоялось 1 декабря во Владимирском институте развития образования имени Л.И. Новиковой. Педагоги со всех уголков Владимирской области съехались, чтобы поделиться опытом, а заодно самим научиться некоторым интересным методикам.

В итоге, родилась областная ассоциация классных руководителей, которая теперь будет собираться ежегодно.

- Мы создаем в регионе ассоциацию классных руководителей — это сообщество, которое будет общаться, сотрудничать, тиражировать успешные практики, создавать на местах связь с другими классными руководителями, инициировать много различных образовательных событий и для самих педагогов, - говорят учителя, съехавшиеся в институт.