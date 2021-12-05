Город Владимир потратит грант на проведение елок для детей медработников

По оценке администрации Владимирской области, город Владимир достиг наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления среди городских округов региона по итогам 2020 года. Соответствующее постановление подписано врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Постановлением предусмотрено, что за победу администрация города Владимира получит грант в сумме 2 миллиона 182 тысячи рублей.

Глава города Андрей Шохин считает, что средства областного гранта следует направить на социальные цели. Глава поручил обсудить с депутатами горсовета ряд профильных предложений - в частности, о дополнительной поддержке горожан старшего поколения и о проведении новогодних елок для детей медицинских работников, которые трудятся во Владимире в инфекционных и ковидных отделениях областных учреждений здравоохранения.