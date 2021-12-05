Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 26 человек

5 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 308 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 74003 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2010 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,4 процента из них занято (1416), свободны 594 койки.

56344 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 225 человек. За период наблюдения в области отмечено 2672 летальных случая (+26 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 545101 житель региона, второй – 482529.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.