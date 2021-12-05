Константин Баранов, пока проверял пункты вакцинации во Владимире и Суздальском районе, привился от коронавируса

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4 декабря врио заместителя губернатора Константин Баранов проконтролировал ход прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции во Владимирской области и посетил прививочные кабинеты во Владимире и Суздале.

Первым пунктом посещения стал прививочный кабинет во владимирском железнодорожном вокзале, который открылся 4 декабря. Это первый круглосуточный пункт вакцинации во Владимире, ещё один такой пункт, где можно привиться круглосуточно, открыт в Александрове в ноябре. После этого Константин Баранов отправился в Суздаль, где посетил стационарный пункт вакцинации в районной больнице. Там же врио вице-губернатора ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт», собственным примером показав приверженность вакцинопрофилактике. Врио заместителя Губернатора также осмотрел пункт вакцинации на базе мобильного ФАПа, который работает на Красной площади в Суздале, у городского центра культуры и досуга.

Помимо пунктов вакцинации Константин Баранов посетил взрослую и детскую поликлиники, ознакомился с функционированием амбулаторно-поликлинического звена. В 2022 году в детской поликлинике запланирован капремонт за счёт средств областного бюджета.