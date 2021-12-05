В Красной Горбатке горел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

4 декабря в 22.25 =в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Красная Горбатка, ул. Некрасова, д.19. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. В результате пожара пострадала внутренняя дома. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.