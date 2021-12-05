Во Владимирской области 5 декабря коронавирусом заболели 308 человек

На территории Владимирской области 5 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 308 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 74 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Ковровском, 35 сл. в Муромском, 33 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Петушинском, 15 сл. в Александровском, 14 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Суздальском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Судогодском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Камешковском, 3 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 003 случая заболевания (17 248 сл. в г. Владимире, 8527 сл. в Гусь-Хрустальном, 8211 сл. о. Муром, 6734 сл. в Ковровском, 3750 сл. в Александровском, 3672 сл. в Петушинском, 3086 сл. в Юрьев-Польском, 3165 сл. в Вязниковском, 3166 сл. в Кольчугинском, 3093 сл. в Суздальском, 2468 сл. в Собинском, 2522 сл. в Киржачском, 1873 сл. в Меленковском, 1791 сл. в Гороховецком, 1553 сл. в Камешковском, 1311 сл. в Селивановском, 1031 сл. в Судогодском, 802 сл. в г. Радужном).