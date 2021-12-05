Владимирские волонтеры собрали более 100 килограммов корма для бездомных животных

фото предоставлено ОНФ по Владимирской области

Участники команды «Молодежка ОНФ» подвели промежуточные итоги традиционной добровольческой акции «Усы, лапы, хвост». Всего лишь за неделю силами волонтеров и добровольцев было собрано более 100 килограммов корма для бездомных животных.

Неравнодушные люди и общественные объединения («Доброштаб»; Школа №25; Совет молодёжи микрорайона «Северный» при КТОС №11; Владимирский техникум экономики и права «Владкоопсоюза», Владимирский институт туризма и гостеприимства) приносили сухие корма, консервы для животных, макаронные изделия, крупы, а также несколько упаковок пелёнок, миски и тёплые подстилки для собак и кошек.

На днях собранные припасы были переданы объединению «Щенячий патруль» и приюту «Валента». Кроме того, волонтёры не просто отвезли помощь, но и погуляли с животными.

- Для нас очень важно помогать приютам, особенно в период коронавирусной инфекции, потому что у них сейчас сложная ситуация. Хочется отдельно поблагодарить всех людей, которые к нам присоединились. Это не последняя наша такая благотворительная акция, — подчеркнула Алёна Бойкова, координатор команды «Молодёжка ОНФ» во Владимирской области.