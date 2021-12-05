Врио губернатора Александр Авдеев возглавил региональное отделение «Единой России»

фото со страницы Александра Авдеева ВКонтакте

Генеральный совет «Единой России» рекомендовал выбрать меня врио губернатора Александра Авдеева секретарем Владимирского регионального отделения. До этого отделение возглавлял спикер Заксобрания Владимир Киселев.

Авдеев включился в проект «Народный бюджет». Жители Владимирской области сами выбирают, на что потратить средства областной казны.

- Речь не только о краткосрочных проектах по типу закупа новых автобусов или ремонту конкретной школы. Нужны новые производства, важно развивать сельское хозяйство. Жизненно необходимы качественные преобразования в медицинском обслуживании. Будем привлекать федеральные средства на решение задач в социальной сфере, здравоохранении, экономике, ЖКХ и сфере транспорта. Контакт с главными распорядителями средств у меня есть. Коллеги видят, как может развиваться Владимирская область. И то, что я встаю у руля регионального отделения одной из самых влиятельных политических сил страны, дает всем нам дополнительные возможности сделать жизнь региона лучше! - написал на странице ВКонтакте Александр Авдеев.