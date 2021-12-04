Контролировать строительство трассы М-12 во Владимирской области будут две рабочие группы

Как рассказал врио губернатора Александр Авдеев, в двух районах Владимирской области, в разных концах платного автобана,, появятся контрольные группы, куда войдут общественники и чиновники из муниципалитетов. Их задачей будет мониторить ситуацию, следить за обращениями и жалобамт жителей региона, чтобы при необходимости обращаться в надзорные органы или к заказчику работ для расторжения контракта с нерадивым подрядчиком или субподрядчиком. Одну контрольную группу создадут в Муромском и Судогодском районах, вторую - в Петушинском и Собинских районах.

- Волнующая тема – строительство трассы М-12: она вызывает справедливое недовольство. Мы встретились с подрядчиками, субподрядчиками и заказчиками. Машины ездят вне отведенных маршрутов, не моют колеса, разбивают дороги. Важно было договориться, чтобы эти нарушения не продолжались, и как мы будем это контролировать, - заявил Александр Авдеев. - Мы договорились, что те дороги, которые будут разбиты, попадут в планы ремонта, который будет проведен за счет заказчика и подрядчиков. Договорились с теми, кто организует работу субподрядчиков, что организуем две контрольные группы, чтобы оперативно реагировать на нарушения, которые фиксируют люди, и штрафовать, потому что где-то надо привлекать ГИБДД, административную инспекцию, где-то заказчик может серьезно оштрафовать подрядчика или даже выгнать с работы.