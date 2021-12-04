Во Владимирской области Роспотребнадзор нашел нарушения на двух полигонах

Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям осенью завершены плановые выездные проверки в отношении: МП «Полигон» Киржачского района и ООО «Экоресурс». МП «Полигон» Киржачского района занимается эксплуатацией полигона ТБО Киржачского района. В ходе проведения проверки был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства, в связи с чем виновные лица привлечены к административной ответственности по нескольким статьям: ст.8.1 КоАП РФ – «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»; ст.8.2 ч.4 КоАП РФ – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления». В общей сложности предприятие оштрафовали на 342 тысячи рублей. Кроме того составлены протоколы, и направлены в Арбитражный суд Владимирской области для рассмотрения в установленном порядке по двум статьям: «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)» и «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

ООО "Экоресурс" с конца января этого года является объектодержателем Александровской городской свалки ТБО. В ходе проведения проверки был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства: ст.8.41 КоАП РФ – «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду»; ст.8.2 ч.4 КоАП РФ – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления»; ст.14.1 ч.3 КоАП РФ - «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»; ст.14.1 ч.2 КоАП РФ - «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)»; ст.8.1 КоАП РФ – «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»; ст.8.2 ч.11 КоАП РФ – «Неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на окружающую среду»; ст.8.21 ч.2 КоАП РФ – «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него». Организации предстоит устранить нарушения.