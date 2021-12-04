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Происшествия4 декабря 2021 12:30

Во Владимире загорелся жилой дом

Огонь охватил что квадратных метров
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как рассказали в ГУ МЧС России по Владимирской области, 4 декабря в 8:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в областном центре на улице П. Морозова. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, к моменту появления подразделений наблюдалось открытое горение дома, существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 100 "квадратов". Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС пять машин и 16 спасателей. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара