Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 декабря 2021 12:24

Владимирские спасатели ловят желающих выйти на тонкий лед

В регионе проходят профилактические рейды
Полина Немчинова
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Владимирской области, а также представители органов местного самоуправления провели профилактические рейды в местах выхода на лед рыбаков. В том числе спасатели побывали на реке Клязьме во Владимире и в Вязниковском районе, на реке Оке в Муромском районе, на водоёме Букля в Камешковском районе.

Напомним, сейчас выход на лёд запрещен на всех водоемах области. Штраф за нарушение составляет от 800 до 4000 рублей. На водоёмах установлены запрещающие аншлаги. Во Владимирской области уже трагически погибли трое детей, провалившихся под лед. Сотрудники МЧС призывают родителей не допускать бесконтрольного нахождения детей у водоемов, а рыбаков — воздержаться от выхода выхода на реки и озера в период льдообразования!