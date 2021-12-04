Владимирские спасатели ловят желающих выйти на тонкий лед

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Владимирской области, а также представители органов местного самоуправления провели профилактические рейды в местах выхода на лед рыбаков. В том числе спасатели побывали на реке Клязьме во Владимире и в Вязниковском районе, на реке Оке в Муромском районе, на водоёме Букля в Камешковском районе.

Напомним, сейчас выход на лёд запрещен на всех водоемах области. Штраф за нарушение составляет от 800 до 4000 рублей. На водоёмах установлены запрещающие аншлаги. Во Владимирской области уже трагически погибли трое детей, провалившихся под лед. Сотрудники МЧС призывают родителей не допускать бесконтрольного нахождения детей у водоемов, а рыбаков — воздержаться от выхода выхода на реки и озера в период льдообразования!