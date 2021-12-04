Жители Юрьев-Польского украли на работе более ста литров бензина

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-ти и 34-летнего местных жителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в сентябре текущего года в полицию с заявлением о пропаже более ста литров бензина обратились представители одной из организаций города Юрьев-Польский.

Сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что к совершению кражи причастны 46-ти и 34-летний работники этой организации. У них полицейские изъяли нереализованную часть похищенного топлива. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемых направлено в суд.