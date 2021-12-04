Из-за пожара на Ковровском электромеханическом заводе эвакуировали 60 человек

Сегодня, 4 декабря, в 7:20 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на Ковровском электромеханическом заводе на улице Крупской, д. 55. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили, что огонь разгорелся на третьем этаже.

Сотрудниками МЧС было сформировано 4 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и оперативно ликвидировали пожар на площади 50 квадратеых метров Погибших и пострадавших на пожаре нет. Эвакуировано 60 человек. На пожар выезжали 8 единиц техники, 23 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.