В Киржаче впервые за много лет начнут капремонт школы

В Киржаче начнут ремонт средней общеобразовательной школы №3. На сегодняшний день эта самая крупная школа муниципального образования остро нуждается в капитальном ремонте системы отопления. Ранее ремонт проводился точечный и по большей части косметический. На полную реконструкцию школьных теплосетей зарезервировано около 8 миллионоа рублей бюджетных средств, объявлен электронный аукцион. Подрядчик может определиться уже через неделю. На время ремонтных работ образовательный процесс для учащихся планируется организовать на базе двух близлежащих школ – №1 и №2, а также частично с применением дистанционных технологий в электронном формате.

Также скоро киржачские школьники смогут посещать занятия в новом физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном «Лидер». Его строительство велось с 2018 года при финансовой поддержке бюджета города Москвы. Стоимость проекта более 170 миллионов рублей. За время создания ФОКа на объекте сменилось три подрядчика. В отношении недобросовестных строителей районная администрация направила иски в областной Арбитражный суд.