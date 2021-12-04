Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 311 человек

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, на территории Владимирской области 4 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией,, которые распределились так: 67 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Ковровском, 36 сл. в Муромском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Петушинском, 18 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Александровском, 13 сл. в Суздальском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Киржачском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Судогодском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 695 случаев заболевания, из которых 17 174 сл. в г. Владимире, 8494 сл. в Гусь-Хрустальном, 8176 сл. о. Муром, 6694 сл. в Ковровском, 3735 сл. в Александровском, 3656 сл. в Петушинском, 3076 сл. в Юрьев-Польском, 3153 сл. в Вязниковском, 3152 сл. в Кольчугинском, 3082 сл. в Суздальском, 2460 сл. в Собинском, 2513 сл. в Киржачском, 1867 сл. в Меленковском, 1786 сл. в Гороховецком, 1548 сл. в Камешковском, 1306 сл. в Селивановском, 1024 сл. в Судогодском, 799 сл. в г. Радужном.