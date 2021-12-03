Во Владимире вакцинацию от коронавируса прошли более 135 тысяч человек

Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 3 декабря в областном центре первую прививку от коронавирусной инфекции сделали 152017 человек. При этом второй компонент вакцины получили уже 135270 горожан.

При этом власти столицы региона напомнили, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 230113 человек из 287641 взрослого жителя города. На сегодня процент привитых из этого числа составляет уже 66,1 процента.

Всего во Владимир в ходе прививочной кампании завезли 206922 дозы вакцин от коронавируса.