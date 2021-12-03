В Кольчугинской ЦРБ после капитального ремонта открыто инфекционное отделение

В конце ноября в Кольчугинской центральной районной больнице открылось инфекционное отделение, капитально отремонтированное в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как сообщила главный врач учреждения Елена Роганова, инфекционное отделение было закрыто на ремонт в 2018 году. Во время проведения работ пациенты с новой коронавирусной инфекцией были вынуждены проходить лечение за пределами Кольчугинского района.

«Наше отделение рассчитано на 20 коек. Предусмотрено 8 боксированных палат, в каждой – индивидуальный санузел и душ. Для обеспечения лечебного процесса в палаты стационара проведена кислородная разводка, которая необходима для бесперебойной подачи кислорода», – подчеркнула Елена Роганова.

Обновлённое отделение уже приняло первых пациентов с новой коронавирусной инфекцией разной степени тяжести.