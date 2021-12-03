Владимирским приставам за год поступило 17 тысяч телефонных обращений

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, с начала года сотрудники группы телефонного обслуживания приняли более 17 тысяч звонков, в ходе которых жители региона консультировались по тем или иным вопросам.

Чаще всего людей интересует тематика взыскания денег, ареста счетов, а также получение сведений о возбужденных исполнительных производствах и вынесенные запреты на регистрацию автомобилей. В каждом случае владимирцы получали нужные ответы.

В УФССП России по Владимирской области напомнили, что обращения принимаются по многоканальному телефону 8 (4922) 40-17-17 с 9.00 до 18.00 кроме выходных.