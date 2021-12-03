В Селивановском районе лесорубов, очищавших створ трассы М-12, оштрафовали на полмиллиона рублей

Прокуратура Селивановского района установила, что в окрестностях поселка Первомайский ООО «Радуга» складировало бревна, спиленные при строительстве трассы М-12.

Древесину размещали вдоль проселочной дороги в лесном массиве на территории лесничества, штабеля уложены в непосредственной близости от стены леса, местами между растущих деревьев, не опаханы противопожарной полосой.

В непосредственной близости от них установили бытовку для временного проживания рабочих, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы. В радиусе 20 метров от нее на почве складировали бытовой мусор, пластиковую тару, железные бочки, детали от автомобильной техники.

Прокурор района вынес 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения на организацию наложены штрафы в размере 300 и 250 тысяч рублей.

Кроме того, по представлению прокуратуры нарушения устранены.