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Общество3 декабря 2021 12:07

Депутат Заксобрания Юрий Федоров награжден медалью "За заслуги перед Владимирской областью"

2 декабря врио губернатора подписал соответствующий указ
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Врио губернатора Александр Авдеев подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью» Юрия Фёдорова − первого заместителя генерального директора ЗАО «АБИ Групп», депутата Законодательного Собрания, за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

Юрий Матвеевич Фёдоров − ветеран владимирской политики, Почётный гражданин области и один из самых опытных депутатов Законодательного Собрания.

Особенный этап его биографии – работа заместителем, а затем первым заместителем губернатора – госсекретарём. В ведении Фёдорова находились едва ли не все ключевые политические вопросы − взаимодействие с Советом Федерации и Госдумой, с Законодательным Собранием и органами местного самоуправления, с политическими партиями и общественными организациями. При его непосредственном участии в 1990-е годы была сформирована новая система органов исполнительной власти.