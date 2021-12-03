В школах Владимирской области установят контейнеры для сбора батареек

Во Владимирской области стартует экологическая акция по утилизации батареек. Её организатором выступает государственное бюджетное учреждение «Экорегион». Не так давно эта организация реализовала проект «Утилизируй с умом!», в рамках которого было собрано почти 79 кг батареек. Новая акция станет более масштабной. Планируется, что её главными участниками станут дети.

В школах области будут установлены специальные контейнеры и фирменные пакеты для сбора отслуживших элементов питания. Также будет организован вывоз собранных батареек на специализированное предприятие в Ярославле для их последующей утилизации.

В акции примут участие порядка 50 школ во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове и Суздальском районе. Кроме того, в 2022 году планируется провести в школах области открытые уроки, где ребятам расскажут об особенностях переработки использованных батареек.