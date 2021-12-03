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Общество3 декабря 2021 12:00

В школах Владимирской области установят контейнеры для сбора батареек

В акции примут участие порядка 50 школ
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области стартует экологическая акция по утилизации батареек. Её организатором выступает государственное бюджетное учреждение «Экорегион». Не так давно эта организация реализовала проект «Утилизируй с умом!», в рамках которого было собрано почти 79 кг батареек. Новая акция станет более масштабной. Планируется, что её главными участниками станут дети.

В школах области будут установлены специальные контейнеры и фирменные пакеты для сбора отслуживших элементов питания. Также будет организован вывоз собранных батареек на специализированное предприятие в Ярославле для их последующей утилизации.

В акции примут участие порядка 50 школ во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове и Суздальском районе. Кроме того, в 2022 году планируется провести в школах области открытые уроки, где ребятам расскажут об особенностях переработки использованных батареек.