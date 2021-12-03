Во Владимире задержали 14-летнего юношу, избившего подростка

Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего юноши, подозреваемого в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По версии следствия, около 20 часов 29 ноября из-за возникшего конфликта подозреваемый умышленно избил 17-летного парня. Это привело к тяжкому вреду его здоровью.

С места происшествия молодой человек скрылся, однако был задержан 2 декабря полицейскими. В ходе допроса подозреваемый своей вины не отрицал, в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.