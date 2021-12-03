В одной из школ Гусь-Хрустального одиннадцать лет нет горячей воды

Как сообщает областная прокуратура, из-за отсутствия в школе № 2 Гусь-Хрустального с 2010 года централизованного горячего водоснабжения в помещениях для инвентаря, пищеблока, в медицинском кабинете установлены электрические водонагреватели и электрокипятильники, что оказывает существенную нагрузку на электропроводку, смонтированую еще при строительстве школы.

В остальных помещениях, включая учебные кабинеты, препараторские, душевые в спортивном зале, комнату гигиены, санузлы, горячей воды нет.

Однако выделять средства на работы не собирались. Сметы по восстановлению (строительству) сетей не составлялись.

В начале 2020 года межрайонная прокуратура вынесла главе города представление, однако ситуация не изменилась. В этой связи прокурор обратился в суд за защитой нарушенных прав учащихся.

Требования прокурора были удовлетворены. Владимирским областным судом и вторым кассационным судом общей юрисдикции жалобы ответчика оставлены без удовлетворения.

Исполнение решения находится на контроле прокурора.