В Коврове откроется дополнительный пункт вакцинации от коронавируса

Как сообщает администрация города Коврова, дополнительный прививочный пункт будет развернут в торговом центре «Ковров Молл» в воскресенье, 5 декабря. Он будет работать с 10.00 до 15.00.

Как и на всех подобных пунктах, никакой предварительной записи не потребуется — перед прививкой врач осмотрит пациента, измерит температуру и проверит общее самочувствие. С собой необходимо захватить лишь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним — во Владимире с 3 декабря прививку от коронавируса можно сделать также на железнодорожном вокзале.