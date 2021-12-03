Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 10:38

В Коврове откроется дополнительный пункт вакцинации от коронавируса

Он будет работать лишь несколько часов 5 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает администрация города Коврова, дополнительный прививочный пункт будет развернут в торговом центре «Ковров Молл» в воскресенье, 5 декабря. Он будет работать с 10.00 до 15.00.

Как и на всех подобных пунктах, никакой предварительной записи не потребуется — перед прививкой врач осмотрит пациента, измерит температуру и проверит общее самочувствие. С собой необходимо захватить лишь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним — во Владимире с 3 декабря прививку от коронавируса можно сделать также на железнодорожном вокзале.