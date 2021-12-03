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Политика3 декабря 2021 10:06

Во Владимирскую область прибыли служить 120 призывников со Среднего Урала

Молодые люди будут проходить военную службу в Коврове
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Министерство обороны России, воинский эшелон с более чем 120 призывниками из Свердловской области в конце ноября прибыл во Владимирскую область. Новые воины пополнили ряды окружного учебного центра, расположенного в Коврове.

Как уточняют в Минобороны, в учебном центре проходит подготовка младших специалистов для Сухопутных войск России по 30 направлениям. Новым призывникам из Свердловской области на Владимирской земле предстоит освоить специальности командиров, наводчиков, механиков-водителей танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, а также специалистов войск связи.