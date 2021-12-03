Владимирская спортсменка Вера Муратова взяла "серебро" на Чемпионате мира по пауэрлифтингу

Знаменитая спортсменка Вера Муратова вновь подтвердила звание одной из лучших в пауэрлифтинге. На Чемпионате Мира по спорту лиц с ПОДА, который сейчас проводится в Тбилиси, Вера заняла второе место.

В соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата принимают участие 23 спортсмена команды Паралимпийского комитета России, наши спортсмены заявлены в 20 весовых категориях.

Напомним, Вера Муратова обладатель бронзы на Паралимпийских Играх в Токио, призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы и рекордсменка мира. Она представляет Владимирскую областную спортивно-адаптивную школу по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, её тренер - заслуженный тренер России Дмитрий Красильников.