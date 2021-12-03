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Общество3 декабря 2021 8:33

Во Владимире на уборку снега направлено 60 спецмашин

Также в уборке задействованы 58 рабочих, трудящихся вручную
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, в настоящее время муниципальный Центр управления городскими дорогами занят уборкой снежной каши с дорог и тротуаров, образовавшихся в результате прошедшего накануне снегопада. В работе задействованы 60 единиц различной техники и 58 сотрудников ручной уборки.

Дороги не только чистят, но и обрабатывают песко-соляной семсью для удаления ледяной корочки.

В мэрии Владимира напомнили, что обращаться по поводу уборки города можно по телефонам «Центра управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с перерывом с 12.00 до 13.00), а также по телефону 8-960-721-49-49 (с перерывами с 12.0 до 13.00 и с 0.00 до 01.00).

Жаловаться на уборку дворов следует в управляющие компании, либо в управление ЖКХ на по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 по рабочим дням, либо по номеру единой дежурно-диспетчерской службы по телефону «05» круглосуточно.