Жительница Владимира трижды фиктивно сдала квартиру бывшего мужа

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем ноябре в полицию поступило сразу три похожих заявления, в которых потерпевшие указали на факты мошенничества.

По словам обманутых граждан, через объявление в интернете они пытались снять квартиру, и в общей сложности перевели хозяйке 40 тысяч рублей в качестве оплаты за месяц вперед. Сама хозяйка при этом ключи будущим жильцам не отдавала под предлогом того, что ей нужно навести в доме порядок.

Однако в итоге люди оставались и без денег и без жилья, а дама каждый раз пропадала. Тем не менее, сотрудники уголовного розыска вышли на ее след и задержали. Подозреваемой оказалась 27-летняя жительница Владимира.

Молодая дама созналась, что на самом деле квартира принадлежит ее бывшему мужу, а сама она сдавать ее никому не собиралась.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Женщина свою вину признала и раскаялась.